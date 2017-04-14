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В Пентагоне не обсуждают публично планы военных операций, а также спекуляции вокруг них, заявила официальный представитель в штаб-квартире американского Минобороны Дана Уайт.

Как сообщает Немецкая волна, она имела ввиду опубликованную ранее информацию телекомпанией NBC News о готовности США нанести превентивный удар по Северной Корее.

По ее словам, командный состав всегда «рассматривает все виды возможной защиты от любых непредвиденных обстоятельств». Представитель Пентагона также отметила, что приверженность США защите своих союзников, включая Японию и Южную Корею, остается непоколебимой.

Напомним, 13 апреля журналисты NBC News со ссылкой на источники в американских разведывательных структурах сообщили, что США готовы нанести предупреждающий удар по КНДР в случае, если станет очевидно, что Северная Корея готовит новые испытания ядерного оружия.

По данным источников, США разместили примерно в 500 километрах от побережья КНДР два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк». Удар может включать в себя не только массированный обстрел, но и наземные спецоперации, а также кибератаки. При необходимости к удару подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.
ForUm

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