Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Согласно документу, в структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.
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