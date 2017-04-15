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15 апреля – последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота.

В этот день христиане вспоминают о пребывании Христа во гробе после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.

Для верующих Великая суббота перед Пасхой – это и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью.

Великую субботу в народе называют Тихой, так как в этот день не принято веселиться и развлекаться, стоит удержаться и от различных ссор. Большим грехом считают в этот день сквернословие и ругань, поэтому нужно следить за своим языком. Еще одно название этого дня – Красная суббота – говорит о том, что пора приниматься за подготовку крашенок.

Субботним вечером верующие, оставляя дома на столах «малое» угощение, собираются в церквях и соборах на вечернюю службу, в полночь начинается крестный ход, после которого служба продолжается. Придя домой, верующие вкушают паски и ложатся спать. И только поздним воскресным утром начинается истинный праздник.

Пасхальную корзину принято собирать в Страстную субботу.

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви. Предание утверждает, что год, когда Благодатный огонь не сойдет на землю, станет последним перед Страшным судом.

Что нельзя делать в Великую субботу:

* Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

* Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

* Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

* Нельзя танцевать и петь;

* Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

* Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

* Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

* Нельзя мыться;

* Запрещаются работы по саду и огороду;

* Есть также запрет на занятия рукоделием;

* Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

В этот день нельзя отказывать людям в просьбах. Также в Великую субботу не поминают усопших, это значит, что не ходят на кладбище. Каждый верующий накануне большого праздника должен постараться вести себя праведно, не ссориться ни с кем, не ругаться и воздержаться от выяснения отношений.

Великая суббота – день доброты, примирения и всепрощения.

Также в субботу обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся.

Со Страстной субботой связано множество народных примет и поверий. По погоде в этот день судили о будущем лете: если в Страстную субботу тепло и ясно, то и лето будет благодатным, если же в субботу холодно, то летом не стоит ждать хорошего урожая.
ForUm

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