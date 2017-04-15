За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 45 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Четверо военнослужащих получили ранения», - говорится в сводке.

Так, на приморском направлении по морским пехотинцам в районе Водяного противник бил из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов; минометы калибра 82 мм использовал в районе Красногоровки, вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применял по защитникам Павлополя. По позициям в Широкино НВФ вели огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

На донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции у Авдеевки, Каменки и Зайцево. Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опытного – из пулеметов крупного калибра. По позициям близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении защитников Крымского и Катериновки подразделения НВФ накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Позиции у Попасной противник обстреливал из гранатометов, а у Станицы Луганской – из стрелкового оружия.