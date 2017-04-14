Прокуратура Киева сообщила о подозрении директору частного предприятия, который уклонился от уплаты 3 млн 400 тыс. гривен налогов.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, руководитель общества с ограниченной ответственностью в течение 2014 года заключил соответствующие договора с другим частным предприятием на выполнение государственного заказа Вооруженных сил Украины по изготовлению военного форменной одежды на нужды армии.

Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению госзаказа. На самом деле изготовлением военной форменной одежды занимались другие субъекты хозяйствования. В результате в государственный бюджет не было уплачено налогов на сумму 3 млн 400 тыс. гривен.

Директору вручено подозрение по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В настоящее время судом рассматривается ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде залога. Следствие продолжается.

Следует заметить, что аналогичная схема преступной деятельности указанного гражданина была обнаружена в прошлом году во взаимодействии с ГФС. Предпринимателю инкриминируют совершение аналогичных преступлений с использованием другого юридического лица, где последний занимал должность директора. Сумма убытков составила 3 ​​млн 100 тыс. грн. В конце октября 2016 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд. Судебное разбирательство продолжается.