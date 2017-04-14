Граждане Украины, постоянно проживающие на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.





«Граждане Украины, постоянно проживающие на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, имеют право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых путешествий», - пояснили в ведомстве.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы.