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Граждане Украины после введения Европейским Союзом безвизового режима смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

«После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в четыре государства-ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию», -  сообщают в МИД.

Получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

 Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не дает право на работу.

«Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес партнеров, посещение семинаров, конференций. Безвизовый режим не дает право на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п.», - подчеркнули в МИД.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
ForUm

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