В Николаеве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации государственного предприятия «Заря» - «Машпроект» предотвратила попытку поставки в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности оперативники спецслужбы задержали работника госпредприятия и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тыс. гривен). Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были легитимизировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие.

По данным спецслужбы, воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.

«Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которые до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием», – подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.