также в разделеОбщество
За неделю в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных 5
Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных 6
Экс-руководство «ПриватБанка» подозревают в махинациях на 370 миллионов 14
Хуг: Власть имущие не хотят менять ситуацию на Донбассе 66
Холодницкий обвинил НАБУ в злоупотреблении пиаром 10
Бывшего участкового, убившего в ДТП троих человек, освободили из-под стражи 17
Письмо Сущенко родителям шло почти три месяца 16
Зубко не исключил провокации с пожарами во время проведения «Евровидения» 27
Савченко о ДТП с бабушкой: Это наша вина, мы ее не увидели 73
У Порошенко считают, что РФ не пойдет на аннексию ОРДЛО 53
Кремль: Организаторы «Евровидения» не выполнили свои же правила 47
САП выиграла апелляцию у Мартыненко 33
В МИД назвали страны ЕС, в которые украинцы смогут ездить без виз 238
В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину 38
НОТУ: Целью РФ было не участие, а создание негатива вокруг «Евровидения» 97
СБУ предотвратила вывоз в РФ военного оборудования 53
За три года на Донбассе погибли 2,6 тысячи военных 49
Украина вошла в десятку самых опасных стран мира 87

Государственное агентство по вопросам электронного управления заключило меморандум с американской компанией Bitfury, одним из мировых лидеров по развитию Blockchain. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Меморандум предусматривает привлечение передового опыта американской компании для построения эффективной экосистемы для использования Blockchain в Украине, в частности развития электронного управления.

Blockchain - это наиболее инновационная технология, которая способна изменить все существующие процессы от государственного управления до банковской сферы. Технически - это современная технология децентрализованного хранения и защиты данных.

Сегодня введение Blockchain является приоритетом крупнейших банков мира и самых инновационных стран - Швеции, Эстонии, Дании и др.

Blockchain – это цепочка блоков транзакций, выстроенная по определенным правилам из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Bitcoin. Особенность системы состоит в том, что она способна в реальном времени записывать и отслеживать любые транзакции во всех сферах применения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года