Государственное агентство по вопросам электронного управления заключило меморандум с американской компанией Bitfury, одним из мировых лидеров по развитию Blockchain. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Меморандум предусматривает привлечение передового опыта американской компании для построения эффективной экосистемы для использования Blockchain в Украине, в частности развития электронного управления.

Blockchain - это наиболее инновационная технология, которая способна изменить все существующие процессы от государственного управления до банковской сферы. Технически - это современная технология децентрализованного хранения и защиты данных.

Сегодня введение Blockchain является приоритетом крупнейших банков мира и самых инновационных стран - Швеции, Эстонии, Дании и др.

Blockchain – это цепочка блоков транзакций, выстроенная по определенным правилам из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Bitcoin. Особенность системы состоит в том, что она способна в реальном времени записывать и отслеживать любые транзакции во всех сферах применения.