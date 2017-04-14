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Председатель наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив 3 апреля написала заявление о прекращении своих полномочий члена набсовета по собственному желанию, сообщает  Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что на заседании 13 апреля набсовет одобрил ее отставку. Полномочия Ковалив прекращаются с 17 апреля.

В своем обращении Ковалив отмечает, что шаги по реформированию «Нафтогаза» и газового рынка Украины международные партнеры назвали одной из самых успешных реформ, проведенных за последние три года.

Она также подчеркнула, что успешные реформы позволили сократить дефицит государственных финансов, рынок освободился от посредников и был убран основной источник для коррупции в газовом секторе.

Вместе с тем, Ковалив отметила, что в настоящее время рассматриваются различные пути дальнейшего развития «Нафтогаза» и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом пока нет.

В дальнейшем Ковалив планирует сосредоточиться на работе Офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, 11 мая 2016 года Ковалив была избрана председателем наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

18 ноября 2016 года она возглавила Офис Национального инвестиционного совета при Президенте Украины. 
ForUm

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