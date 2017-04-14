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В условиях российской агрессии было бы опасным для государства и неэффективным поднимать вопрос об импичменте Президента.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Я хочу напомнить, что мы, помимо развития народовластия, имеем еще войну с российским агрессором. Я никогда бы не стал об этом забывать при принятии каких-либо решений. И я, работая, в частности, в СНБО, изучал методы и способы, которыми действует Российская Федерация и спецслужбы против нас. Один из методов, на которые тратится не меньше средств, чем на войну, - это метод разбалансирования изнутри, конфликт внутри власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей системы власти», - сказал он.

Спикер подчеркнул: «Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, совершать атаки, поднимать вопрос  импичмента Президента Украины, который одновременно Верховный главнокомандующий украинской армии, является непродуктивным, неэффективным для страны», - подчеркнул Парубий.

По его словам, для принятия закона об импичменте было много времени и еще будет «во время нашего мирного жизни».

Глава парламента отметил, что Президент как Верховный главнокомандующий отвечает за вектор обороны. «Независимо от фамилии руководителя института власти, недопустимо расшатывать, ставить под сомнение этот институт власти в такой тяжелый для страны период. Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной», - отметил спикер, добавив, что сегодня «не подходящее» время для вынесения вопроса об импичменте Президента.

Напомним, фракция «Самопомич» настаивает на внесении в повестку дня сессии законопроекта об импичменте Президента.
ForUm

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