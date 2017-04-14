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На месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве возведут проект «Ритуал природы» мексиканской художницы Исы Каррильо, сообщает ВВС Украина.

На период с 3 по 17 мая пустой пьедестал покроют живым розмарином. Впоследствии растения из проекта раздадут всем желающим. Деньги на проект, который согласовали со столичными властями, выделил фонд «Изоляция».

Свои проектом мексиканская художница предлагает обратиться к целебным силам природы и «нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг постамента». Каррильо приглашает горожан к поиску внутреннего равновесия и покоя.

«Ритуал природы» победил в международном конкурсе «Общественное соглашение 2017», который проводил фонд «Изоляция».

<span title="" Мені="" здається="" символічним,="" що="" за="" результатами="" народного="" голосування="" було="" обрано="" проект,="" який="" акцентував="" ідею="" очищення="" допомогою="" природи="" складного="" у="" багатьох="" відношеннях="" місця,="" де="" часів="" Другої="" світової="" війни="" стояла="" шибениця,="" а="" пізніше="" -="" пам'ятник="" Леніну.="" Цей="" вибір="" також="" свідчить="" і="" про"="">«Мне кажется символичным, что по результатам народного голосования был избран проект, который акцентировал идею очистки с помощью природы сложного во многих отношениях места, где во времена Второй мировой войны стояла виселица, а позже - памятник Ленину. Этот выбор также свидетельствует и о <span title="те, що киянам бракує зелених зон у центрі міста" -="" зазначила="" кураторка="" проекту="" "Суспільна="" угода="" 2017"="" Катерина="" Філюк.="" "="">том, что киевлянам не хватает зеленых зон в центре города», - отметила куратор проекта «Общественное соглашение 2017» Екатерина Филюк.

Именно после падения этого монумента 8 декабря 2013 года в Украине начался массовый снос памятников Ленину.

В рамках декоммунизации в Украине  было демонтировано 1,3 тысячи памятников Ленину.
ForUm

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