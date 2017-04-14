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В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки не смогли подтвердить, обсуждал ли госсекретарь Рекс Тиллерсон с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Украине. Об этом заявил и.о. пресс-секретаря Государственного департамента Марк Тонер на брифинге в Вашингтоне, сообщает сайт Госдепа США.

«Я могу сказать, что он поднял вопрос Украины во время своей двусторонней встречи с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет подробностей его двусторонней встречи с президентом Путиным... Я не могу подтвердить - я извиняюсь - что вопрос Украины поднимался при этих обстоятельствах», - сказал Тонер, сообщает УНИАН.

При этом он сказал, что Тиллерсон и Путин рассмотрели ряд вопросов, где «мы не находим общий язык с Россией».

Также Тонер сказал, что Тиллерсон четко дал понять российской стороне, что «он продолжит подымать их (указанные вопросы) во время своих встреч с российскими чиновниками».

Напомним, Тиллерсон 12 апреля в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Путиным.

Как заявил пресс-секретарь Путина  Дмитрий Песков, в ходе переговоров российского президента с госсекретарем США украинскую тему детально не обсуждали.

По итогам встречи Тиллерсон заявил, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

 
ForUm

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