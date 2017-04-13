Верховная Рада разрешила женам и мужьям умерших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получать пенсии в связи с потерей кормильца без дополнительного установления причинной связи смерти тех с Чернобыльской катастрофой, передает корреспондент ForUm’а.

За принятие соответствующего документа № 5594 «О внесении изменения в статью 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно усиления социальной защиты некоторых категорий)» проголосовали 262 народных депутата.

«Женам (мужьям), потерявших кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от причинной связи смерти с Чернобыльской катастрофой», - указывается в тексте сравнительной таблицы к законопроекту.

Данная норма вступит в силу с 1 января 2018 года.

Документ принят с технико-юридическими правками.