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Правопорядок в ходе проведения международного песенного конкурса «Евровидение» в Киеве будут обеспечивать почти 10 тысяч правоохранителей.

Об этом во время брифинга заявил руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения «Евровидения» Богдан Лизогуб, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По его словам, все правоохранительные органы в настоящее время осуществляют необходимые меры для того, чтобы «Евровидение» в Украине прошло безопасно для гостей государства и для украинцев, которые посетят это международное мероприятие.

«Нами тщательно изучены все локации, системно анализируются все риски, которые могут возникнуть во время подготовки и проведения конкурса. Также сделаны расчеты сил и средств. В целом правопорядок на «Евровидении» будут обеспечивать почти 10 тысяч правоохранителей. Все силы полиции, Национальной гвардии, правоохранительных и других силовых ведомств приведены в повышенную готовность», – отметил Лизогуб.

Он подчеркнул, что на локациях конкурса и в целом в Киеве будет обеспечено усиленное патрулирование полицейских. Под особым контролем будет находиться центральная часть города, а также все места прибытия и проживания граждан. Кроме того, усилены меры безопасности и на транспортной инфраструктуре.

«Будут работать информационные пункты полиции. На них обязательно будут задействованы полицейские, владеющие английским языком. Они смогут предоставлять всю оперативную помощь иностранцам», – сказал Лизогуб.

Он также напомнил, что у украинских правоохранителей есть значительный опыт проведения таких масштабных мероприятий. В частности, речь идет о Чемпионате Европы по футболу-2012. Для предотвращения любых негативных ситуаций во время конкурса представители различных правоохранительных структур проводят командные обучения.

«На следующей неделе будут проведены практические командные обучения. На них все возможные риски и угрозы, а также алгоритмы действий наши подразделения отработают на практике», – рассказал он.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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