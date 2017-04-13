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Международная коалиция не наносила авиаударов по пригороду Дайр-эз-Заура на востоке Сирии, где находился склад химического оружия.

Об этом заявил представитель международной коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан, сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Сирийское заявление является неправильным и, вероятно, преднамеренной дезинформацией», - сказал он.

По словам полковника, в заявленное Сирией время коалиция не производила воздушных ударов в том районе.

Ранее командование армии и вооруженных сил Сирии заявило, что в результате авиаудара международной коалиции по пригороду города Дайр-эз-Заур, где располагался склад химического оружия ИГИЛ, погибли сотни человек.
ForUm

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