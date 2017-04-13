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С 12 апреля авиапассажиры в Украине не смогут купить авиабилет, не предоставив свои паспортные данные, в связи с вступлением в силу закона Украины «О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации», сообщает avianews.com.

Пункт 58 данного закона указывает, что оформление авиабилетов осуществляется исключительно после внесения в систему бронирования фамилии, имени пассажира, его пола, гражданства, даты рождения, серии и номера документа, удостоверяющего личность.

Еще до вступления в силу нового закона некоторые сайты по продаже авиабилетов, включая сайты авиакомпаний, не позволяли сделать бронирование, не предоставив паспортные данные путешественника.

Оформить перевозку, указав только имя и фамилию, ранее можно было в кассах или агентствах по продаже перевозок, сообщили изданию в пресс-службе МАУ. Однако предоставлять паспортные данные пассажирам все равно приходилось во время прохождения онлайн-регистрации, т.к. в противном случае система не позволяла выпустить посадочный талон.

Европейские авиакомпании на данный момент позволяют покупать авиабилеты на своих сайтах, указывая только имя и фамилию, без ввода паспортных данных, однако детальная информация о пассажире запрашивается ими на этапе регистрации на рейс.

Это информация в рамках системы APIS (Система предварительной информации о пассажире) передается властям страны, в которую следует самолет.
ForUm

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