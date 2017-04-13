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Полиция опубликовала «Гид по безопасности» для иностранных гостей «Евровидения».

Инструкция переведена на английский, испанский, немецкий, французский и русский языки.

Памятка содержит в себе несколько разделов с алгоритмами действий гостей Украины в наиболее типичных ситуациях: проезд в транспорте, ночлег, пребывание с детьми, обращение в экстренные службы, общение с полицией.

Так, гостям конкурса советуют избегать контактов с агрессивными людьми.

«Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать», - отмечается в инструкции.

Туристам рекомендуют оставаться на ночлег в официальных отелях, а обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях.

В случае необходимости, полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу. Также гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным.

Ознакомиться с английской версией памятки и ее переводами, а также загрузить документ в формате PDF можно ЗДЕСЬ.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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