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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продал футбольный клуб «Милан» китайским инвесторам, сообщает ВВС Украина.

Инвесторы Rossoneri Sport Investment Lux завершили сделку, пообещав «значительное увеличение капитала» клуба.

Берлускони владел «Миланом» с 1986 года.

За это время клуб выиграл восемь чемпионатов Италии и пять еврокубков.

В то же время последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году, а за последние три сезона они финишировали седьмыми, десятыми и восьмыми.
ForUm

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