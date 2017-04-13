Государственная пограничная служба предупреждает граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто ездить в РФ, о возможных провокациях со стороны российских силовиков. Об этом на брифинге заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«По имеющимся данным, сотрудники ФСБ РФ совместно с пограничниками региональных пограничных управлений ПС ФСБ РФ, под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска, периодически осуществляют провокации в отношении граждан Украины», – отметил он.

По словам Слободяна, используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют граждан Украины перемещать через границу т.н. «учебные закладки» в виде гранат, боеприпасов и т.п., которые им предоставляются уже на территории РФ перед российским пунктом пропуска.

Он добавил, что подобные действия российских спецслужб расцениваются, как предпосылки к провокациям. «Они могут привести к созданию конфликтных ситуаций на российско-украинской границе в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы при попытке ввоза в РФ запрещенных предметов, в т.ч. оружия и боеприпасов», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, сотрудники управления ФСБ России задержали в Самаре гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку.

В то же время Министерство обороны Украины опровергло причастность задержанного к украинской разведке.