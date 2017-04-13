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Министерство обороны Украины отрицает причастность задержанного в Российской Федерации «украинского агента» к украинской разведке.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в четверг, 13 апреля, сообщает РБК-Украина.

«Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ. - Ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию», - сказал Мотузяник.

Напомним, сотрудники управления ФСБ России задержали в Самаре гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку. 
ForUm

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