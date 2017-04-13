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Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области совместно с местной полицией задержали в Самаре гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области во взаимодействии с ГУ МВД РФ по региону задержан в Самаре 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ)», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, «в ходе опроса задержанный признался, что проводил в интересах ГУР МОУ визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной «ДНР», а также в Ростовской и Самарской областях». «Ему неоднократно поручались задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая, используемых ополчением вооружении и военной техники», - отметил источник.

Кроме того, по его словам, «в конце 2016 года гражданин Украины по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов». «В ходе разведки он фиксировал места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Данную информацию он передавал сотрудникам ГУР МОУ, отметил собеседник агентства. Во время выполнения аналогичного задания на железнодорожном вокзале Самары предполагаемый агент украинской разведки был задержан», - резюмировал источник.

Местные СМИ со ссылкой на региональное УФСБ распространили видео допроса подозреваемого.
ForUm

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