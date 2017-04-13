Правоохранители Святошинского управления полиции разыскивают двух мужчин, которые нанесли телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичного главка.

О нападении в полицию сообщила пострадавшая. Киевлянка рассказала, что припарковала свой автомобиль в Святошинском районе. Как только она хотела выйти из машины, к ней подбежали двое неизвестных мужчин. Один из них схватил за руку и пытался силой высадить из машины, чем вызвал забой плеча, другой злоумышленник угрожал при этом. С места происшествия мужчины уехали на своем автомобилем.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. Проводится оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников.





