Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста.

Отмечается, что потребительская инфляция в марте составила 15,1% в годовом измерении. Рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличение производственных затрат.

«Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционном отчете в январе 2017 года. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16,4% годовых. Фундаментальные факторы инфляции оставались контролируемыми. Умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции (6,3% в годовом измерении в марте 2017 года)», – подчеркнули в Нацбанке.

По данным НБУ, давление на цены со стороны потребительского спроса оставалось умеренным. «Об этом свидетельствуют низкие темпы роста объемов розничного товарооборота в первые месяцы года. Спрос на рабочую силу восстанавливался из-за оживления экономической активности и улучшения деловых ожиданий предприятий. Но вместе с этим, диспропорции на рынке труда обусловили все еще высокий уровень безработицы в стране», – говорится в сообщении.

«Ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров с начала года улучшилась за счет роста цен на сталь, железную руду и зерновые. Рекордные урожаи зерновых и масличных повысили экспортный потенциал. Высокие экспортные поступления обусловили укрепление гривни с середины января», – сообщили в НБУ.

Напомним, 2 марта Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14%.