Резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности допустимо и оправданно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

Накануне Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, наложив на него вето.

В ходе заседания заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим Асада и применение химоружия», а также что Москва «потеряла доверие».

По словам российского дипломата, Райкрофт пытался этим выступлением затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.