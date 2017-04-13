Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков во время заседания Совета безопасности ООН накричал на представителя Великобритании Мэттью Райкрофта. Об этом сообщает ZN.UA.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?», - воскликнул Сафронков.

По его словам, Райкрофт предъявил оскорбительные требования к гарантам прекращения огня в Сирии. Он обвинил Великобританию в попытке воспрепятствовать мирному процессу.

Обращаясь к Райкрофту, Сафронков называл его на «ты»: «Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совбезе ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» – заявил Сафронков. Райкрофт перед этим заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддержав химическую атаку в Сирии.

Как сообщал ForUm, Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, наложив на него вето.