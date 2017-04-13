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Возглавляемая США коалиция нанесла удар по складу «Исламского государства» с химическим оружием в районе сирийского города Дейр-Эз-Зоре. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Генштаба ВС Сирии, передает 112 Украина.

Согласно сообщению, налет авиации был совершен в среду вечером. В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

В тоже время отмечается, что бомбардировка привела к пожару на складе, над ним поднялось желтое ядовитое облако. «На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане», - подчеркивается в сообщении.

При этом точное количество жертв не уточняется.

Напомним, ранее США и другие западные страны обвинили сирийские власти в применении химического оружия против оппозиции в Идлибе, в результате атаки 4 апреля погибли более 80 человек. Дамаск и Москва отвергли эти обвинения, утверждая, что правительственные снаряды попали в склад химоружия террористов.

В ночь на 7 апреля вооруженные силы США по приказу президента Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
ForUm

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