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Верховный Совет непризнанной ПМР принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому российский флаг стал вторым государственным в регионе.

Об этом сообщает Укринформ.

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, использование государственного флага России  на территории Приднестровья «связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года».

По мнению авторов законопроекта, использование российского флага «станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ».

Таким образом, отныне на всех государственных учреждениях региона будет вывешено два флага – российский и приднестровский (Приднестровский флаг – флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский – справа.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал решение властей непризнанного Приднестровья.
ForUm

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