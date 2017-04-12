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Решение об увольнении всего состава Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже принято Президентом Петром Порошенко.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе выступления в парламенте заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Согласно закону и указу Президента отставка всего действующего состава Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных, услуг утверждена», - сказал он.

Вовк отметил, что также знает, что и он сам уволен.

«И я также знаю, что я уволен. В соответствие с указом Президента. Это решение им уже принято», - добавил он.

Напомним, 28 марта НКРЭКУ приняла решение ввести абонплату за газ, которое вызвало волну критики у граждан и политиков.

10 апреля комиссия отменила это решение.
Мария Пастернак, ForUm

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