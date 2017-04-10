Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии, сообщает 112 Украина.

«Мы наше решение, которое должно применяться с 1 апреля, полностью отменяем», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.