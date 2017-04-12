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Полиция начала уголовное производство по факту избиения депутата в сессионном зале Луцкого районного совета.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, инцидент произошел вчера, 11 апреля, в Луцке.

«49-летний председатель райгосадминистрации нанес телесные повреждения 36-летнему депутату райсовета, члену одной из политических партий. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении», - говорится в сообщении.

За медицинской помощью пострадавший не обращался.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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