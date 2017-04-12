Национальное антикоррупционное бюро передало Генеральной прокуратуре для дальнейшего направления в Испанию пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции в Украину матери нардепа Александра Онищенко Инессы Кадыровой.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ направило в ГПУ для дальнейшего направления компетентным органам Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, гражданки Украины, по версии следствия – соорганизатора так называемой «газовой схемы», в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн», - говорится в сообщении.

После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении экстрадиционного ареста или иной меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции лица в Украину.

Напомним, Кадырова объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

1 апреля Онищенко заявил, что его мать отпустили.