Мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали 30 марта в Испании.

Об этом заявил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, сообщает Радио Свобода.

«В настоящее время САП принимает все возможные меры для экстрадиции Кадыровой на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности», - сказал Холодницкий.

29 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что объявило в розыск Кадырову.

В инкриминируемых ей статьях идет речь о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

Напомним, Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.