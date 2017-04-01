Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что его мать Инессу Кадырову, задержанную 30 марта в Испании, отпустили. Об этом он сказал в комментарии Апострофу.

«НАБУ нас пригласило на разговор, а само доставило мать в Интерпол. По состоянию здоровья мы хотели отправить ее домой. Но в итоге они устроили ловушку прямо в аэропорту, отправив мать в суд. Но суд сразу же освободил», - уточнил Онищенко.

Депутат считает, что у Холодницкого нет ни совести, ни чести, ни офицерского достоинства.

«Он решил бороться с 70-летней женщиной, еще и хвастается этим», - сказал Онищенко.

В комментарии Радио Свобода на вопрос, на каких условиях суд ее освободил, нардеп ответил: «Ни на каких. Просто освободил. Никаких залогов. Может покидать Испанию».

Онищенко также сообщил, что они с матерью до сих пор находятся в Испании.

Вместе с тем пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура заявила, что ведомство не располагает официальной информацией о том, отпустил ли суд Кадырову на свободу.

«Никакой официальной информации о том отпустил ее суд или нет, у нас нет. Мы ждем официальной информации. Только она появится, обязательно об этом сообщим», - добавила Манжура, сообщает Радио Свобода.



«Намека на политическую составляющую преследования в этом деле нет», - отметили в НАБУ.

Напомним, 31 марта председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали 30 марта в Испании.