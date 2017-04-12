На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв госпитализировано 29 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV.

Как сообщили местные власти, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции, возникшей в нем, передает издание Milliyet. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.

Рабочих с фабрики эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В конце января взрыв прогремел на фабрике по производству изделий из пластика в Стамбуле. В результате пострадали несколько человек.