Прокуратура задержала на взятке руководителя и заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, служащие требовали и получили от частного предпринимателя 32 тыс. гривен неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением ФГИ по уплате арендной платы по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности.

При получении неправомерной выгоды злоумышленники задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.