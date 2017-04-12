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В марте-апреле 2017 года специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в  Киеве провели 14 внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) предприятия ПАО «Киевэнерго» по обращениям физических лиц на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и контроля по регулируемым ценам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проверок 58 потребителям осуществлен перерасчет на общую сумму 205 075 грн от ПАО «Киевэнерго» за предоставленные некачественные услуги по горячему водоснабжению и централизованному отоплению», – говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что в соответствии с законами Украины «О ценах и ценообразовании» и «О защите прав потребителей» в случае непредоставления или предоставления услуг в неполном объеме, граждане могут обратиться с письменным заявлением в Госслужбу.
ForUm

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