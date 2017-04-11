Голосеевский районный суд Киева на 2 месяца отстранил от должности патрульного полицейского Сергея Олийныка. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Голосеевский районный суд Киева на заседании во вторник, 11 апреля, удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве», - написала она в Facebook.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок

5 апреля Олийнык заявил, что восстановлен на службе в полиции, но в административном отделе.

В прокуратуре пояснили, что в конце февраля 2017 года истек срок меры пресечения подозреваемому, согласно которому тот был отстранен от службы. Продлить соответствующую меру пресечения не представлялось возможным, поскольку дело патрульного находилось сначала в Апелляционном суде, а затем в Высшем специализированном.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский во время преследования автомобиля «БМВ», в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

Полицейскому сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.