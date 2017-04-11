На майские праздники «Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 5 графиковых поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на путешествия во время майских праздников «Укрзализныця» назначила еще 8 дополнительных поездов. Они будут курсировать на популярных направлениях Киев – Хмельницкий, Николаев – Киев, Днипро – Киев, Киев – Сумы, Одесса – Львов и Львов – Ужгород.

В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

№213 Киев – Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая.

№271/272 Киев – Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая.

№277 Киев – Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№162/161 Николаев – Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая.

№179 Днипро – Киев, из Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая.

№796/795 Киев – Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№228 Одесса – Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая.

№185 Львов – Ужгород, из Львова и Ужгорода 28 апреля, 2,9 мая.

№191/192 Киев – Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№197/198 Киев – Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая.

№235 Харьков – Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

№206/205 Николаев – Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая.

№231 Днипро – Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

Кроме этого, в апреле – мае «Укрзализныця» также назначила дополнительные рейсы 5 графиковых поездов:

№148 Одесса – Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3 5, 6, 8, 10 мая, из Киева - 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая.

№63/64 Днипро – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2 мая.

№134/133 Николаев – Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая.

№136 Одесса – Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая.

«Укрзализныця» продолжает осуществлять мониторинг спроса пассажиров на перевозки во время майских праздников и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда на популярных направлениях.