Двое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен, заявили в министерстве обороны РФ, сообщает ВВС.

«В Сирийской Арабской Республике в результате нападения боевиков погибли двое российских военнослужащих. В результате взрыва мины двое российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», - сообщили в российском ведомстве.

В министерстве заявили, что военные по контракту проходили службу в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки. Имена погибших в ведомстве не назвали.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.