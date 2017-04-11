также в разделеМир
Путин об обвинениях властей Сирии в химатаке: «Скучно, девочки» 7
Страны G7 призвали Россию «прекратить лицемерие» в Сирии 18
Из-за новых правил на границах ЕС образовались заторы 74
Страны G7 не будут вводить новые санкции против РФ 66
Канада готова расширить санкции против РФ 22
Узбек признался в совершении теракта в Стокгольме 26
Сын Трампа подтвердил, что его сестра повлияла на решение отца ударить по Сирии 61
В США заявили, что ракетный удар уничтожил 20% сирийской боевой авиации 111
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе, трое погибших 118
Мэй и Трамп решили убедить Путина прекратить отношения с Асадом 182
СМИ: Нанести удар по Сирии Трампа убедила дочь 836
Песков: Встреча Тиллерсона и Путина не запланирована 99
Израиль закрыл границу с Египтом 70
В Польше заявляют, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе 145
Лондон будет настаивать на новых санкциях против РФ на встрече G7 62
Тиллерсон отменил встречу с Путиным во время визита в РФ 195
Россия даст Беларуси кредит в $1 миллиард 73
Задержанный по делу о бомбе в Осло оказался 17-летним россиянином 88

Двое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен, заявили в министерстве обороны РФ, сообщает ВВС.

«В Сирийской Арабской Республике в результате нападения боевиков погибли двое российских военнослужащих. В результате взрыва мины двое российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», - сообщили в российском ведомстве.

В министерстве заявили, что военные по контракту проходили службу в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки. Имена погибших в ведомстве не назвали.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года