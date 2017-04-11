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Защитник «Черноморца» Давид Хочолава подписал с донецким «Шахтером» контракт на 5 лет.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединится к «Шахтеру» с сезона – 2017/18.

24-летний Хочолава выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети).

С сезона – 2015/16 защищает цвета одесского «Черноморца». В украинской Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.

В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой на сегодня сыграл уже 3 поединка.
ForUm

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