Защитник «Черноморца» Давид Хочолава подписал с донецким «Шахтером» контракт на 5 лет.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединится к «Шахтеру» с сезона – 2017/18.
24-летний Хочолава выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети).
С сезона – 2015/16 защищает цвета одесского «Черноморца». В украинской Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.
В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой на сегодня сыграл уже 3 поединка.
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