В случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК «Нафтогаз Украины» по делу против «Газпрома», России придется передать лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместо денег. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я не могу прогнозировать решение суда. Я думаю, что у нас достаточно прочная правовая позиция, но мы не можем предвидеть. Суд будет определяться, мы уважаем решение суда. Если мы выиграем - справедливость восстановится по отношению к Украине. Если не дай бог будет другое решение суда, это десятки млрд долларов, которые не могут быть предъявлены Украине... я не могу тут комментировать», - заявил он, сообщает «Экономическая правда».

По словам Гройсмана, судебный процесс между «Нафтогазом» и «Газпромом» является следствием подписания контракта Тимошенко.

«И нам Россия все посчитала, что она поподписывала и поставила иск в суд на 40 млрд долларов. Ну, придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, она и несет за это ответственность. Чего же за это должны платить все украинские граждане? Другого варианта нет», - заявил премьер.

Напомним, 25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

«Нафтогаз» в рамках рассмотрения двух исков в Стокгольмском арбитраже – по контракту покупки/продажи природного газа и об условиях его транзита – требует компенсации от «Газпрома» на общую сумму более 26,6 млрд долларов.

В то же время суммарные требования российской компании по обоим производствам составляют 38,7 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил банкротство компании в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже.