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Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает банкротство компании в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он заявил в ходе видео-конференции «Новое Время. Бизнес».

«Если будет соответствующее решение, это будет обязательство «Нафтогаза», а не Украины. «Нафтогаз» просто будет банкротом…Государство не будет отвечать по долгам компании... Суммарная ценность всех наших активов ниже затребованной «Газпромом» компенсации. Кроме того, у нас есть другие кредиторы, которые в случае банкротства захотят получить свои средства, поэтому будут определенные сложности у «Газпрома» получить финансовые ресурсы даже в случае проигрыша «Нафтогаза», - отметил Витренко.

В то же время он считает, что вероятность проигрыша «Нафтогаза» в арбитраже низкая.

«Вероятность этого достаточно низкая, большая работа была сделана, чтобы этого не произошло», - подчеркнул представитель «Нафтогаза».

Напомним, 25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

«Нафтогаз» в рамках рассмотрения двух исков в Стокгольмском арбитраже – по контракту покупки/продажи природного газа и об условиях его транзита – требует компенсации от «Газпрома» на общую сумму более 26,6 млрд долларов.

В то же время суммарные требования российской компании по обоим производствам составляют 38,7 млрд долларов.

 
ForUm

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