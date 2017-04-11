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Президент Украины Петр Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о вероятной конфискации донецкого угля, который будет ввозиться под видом российского. Об этом в комментарии журналистам сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам вчерашнего заседания фракции «Блока Петра Порошенко» с участием Главы государства.

«Президент сказал, что на Совет национальной безопасности и обороны будет вынесен вопрос о вероятной конфискации того угля, который сейчас на захваченных шахтах на оккупированных территориях Донбасса доставляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского угля, или какого-то другого хочет продаваться в Украине», - сказала она, сообщает УНИАН.

При этом Луценко объяснила, что каждая марка угля, добытого в каждом отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства. «Отличается уголь, который добывается на Донбассе, от угля, добываемого в других местах», - отметила она.

То есть, добавила депутат, проговаривается вопрос: вы воровали у нас, мы у вас конфискуем.

В контексте этого Луценко добавила, что такой шаг планируется сделать, чтобы прекратить махинации.

Напомним, 14 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Российскую Федерацию. 

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в Кабинет Министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации. 
ForUm

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