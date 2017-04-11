За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 64 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пятеро военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На приморском направлении, по защитникам Водяного, враг открывал огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Марьинки и Красногоровки бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного бил из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутово и Талаковки противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкино обстреливал из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, по защитникам Шахты «Бутовка» били минометы калибра 120 мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного враг накрывал огнем 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцево, Песок и Луганского противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На луганском направлении защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм, по защитниках Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец - бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливал из стрелкового оружия.