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Доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко, которая является одним из членов антиплагиатной инициативы «Дисергейт», исследовала на предмет нарушения авторского права диссертацию экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

О том, что там было обнаружено 70 страниц плагиата, она сообщила в колонке для «Украинской правды. Жизнь».

Она отмечает, что приобрести текст кандидатской диссертации Яценюка можно в интернете на нескольких сайтах за символическую сумму.

Диссертация «Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине» на ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 - финансы, денежное обращение и кредит - была защищена Яценюком 3 июня 2004 в Украинской академии банковского дела в Сумах, сообщают Украинские новости.

«Ознакомление с полным текстом диссертации экс-премьера Яценюка позволяет утверждать: 70 страниц (из которых 39 полностью или за исключением одного-двух предложений) ее основной части (с.4 -165) - содержат тексты без ссылок на их настоящих авторов», - уверяет Пархоменко.

Кроме того, по ее словам, там есть «7 страниц буквального перевода с английского оригинала, приведенного с нарушением правил цитирования».

«Поскольку эти тексты были обнародованы (защита диссертации является публичной процедурой) под именем лица (Яценюк), которое не является их автором, то согласно ст. 50 (пункт в) Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» они подпадают под определения плагиата: «Плагиат - обнародование (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под именем лица, не являющегося автором этого произведения», - заявляет Пархоменко.

«Также это подпадает под определение академического плагиата по ч.6 ст.69 Закона Украины «О высшем образовании»: «Высшие учебные заведения осуществляют мероприятия по предотвращению академическом плагиата - обнародованию (частично или полностью) научных результатов, полученных другими лицами, как результатов собственного исследования и/или воспроизведению опубликованных текстов других авторов без соответствующей ссылки», - добавляет она.
ForUm

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