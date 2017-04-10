Международный суд ООН вынесет решение о временных мерах против России по иску Украины 19 апреля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте суда.

В заявлении отмечается, что заседание суда запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Решение зачитает глава суда Ронни Абрахам.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.