Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласанию председателем правления Общественного вещания, сообщает Укринформ.

За Аласанию свои голоса отдали 10 из 17 членов Набсовета.

В то же время за Олега Наливайко, который также прошел во второй тур конкурса, проголосовали 7 членов НОТУ.

Как известно, к участию в конкурсе на должность главы правления НОТУ были допущены 8 человек - Зураб Аласания, Роман Вибрановский, Юрий Дараган, Александр Зирин, Александр Зорка, Александр Коваленко, Олег Наливайко и Марек Сиерант.

Наблюдательный совет общественного вещания 3 февраля 2017 года объявил конкурс на занятие вакантной должности главы правления НОТУ, который должен быть проведен не позднее 13 апреля 2017 года.

Аласания 25 марта 2014 года был назначен генеральным директором Национальной телекомпании Украины.

1 ноября 2016 года подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с катастрофической ситуацией с финансированием телерадиовещания». 2 ноября Кабинет Министров Украины одобрил увольнение Аласании Государственным комитетом телевидения и радиовещания.