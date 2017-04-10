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Киев планирует выделить около 2 млрд грн на ремонт столичных дорог. Об этом во время пресс-брифинга заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«С учетом изменений в бюджет города на текущий год, на ремонт автодорог планируется выделить 809 млн грн. Это возможно за счет поступлений от таможни. В частности, на ремонт дорог дополнительно привлекается 330 млн грн. Еще 100 млн грн - на ремонт межквартальных проездов », - подчеркнул Плис, сообщает пресс-служба КГГА.

Он добавил, что в бюджете уже заложено около 350 млн грн на текущий ремонт дорог и 450 млн грн - на капитальный.

«В целом на ремонт киевских дорог будет направлено около 2 млрд грн. В прошлом году было выделено 1,5 млрд грн», - отметил Плис.

Он надеется, что увеличение финансирования позволит улучшить состояние столичных дорог.
ForUm

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