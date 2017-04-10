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Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка подтолкнула отца нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на информацию, которая поступила закрытой линией премьеру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел страны Борису Джонсону от посла в США Кима Даррока, сообщает УНИАН.

Издание отмечает, что хоть Трамп был поражен кадрами с гибелью более 80 человек после химатаки в Сирии, все же решающей позицией относительно действий в ответ на преступления армии Асада было мнение первой дочери Дональда Трампа. Ведь, как отметили министры, реакция администрации Трампа была «сильнее, чем ожидалось».

После удара США Иванка Трамп написала в своем Twitter: «Мы живем во времена, требуют тяжелых решений. Горжусь своим отцом, что он отказался принять эти чудовищные преступления против человечности».

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

 
ForUm

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